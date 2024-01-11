Справа сімʼї Гринкевичів: ДБР проводить розслідування за фактом постачань для військових одягу на мільярди гривень

Слідчі арештували майно львівського бізнесмена, який намагався дати хабар ДБР. Підозрюваний - одного з найбільших постачальників Міністерства оборони.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як зазначається, розслідування проводиться за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ. В межах цього слідчі провели обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів підконтрольних йому компаній.

“Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Отримано висновок експертів згідно з якими встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями Збройних Сил України”, - розповіли в ДБР.

Зазначимо, що мова може йти про бізнесмена Гринкевича та його сім'ю. Ще декілька місяців тому правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд гривень.

“Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд гривень та відповідно зриву постачання”, - додали у ДБР.

Крім того, слідчі виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

“Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. Досудове розслідування триває”, - підкреслили у ДБР.

Нагадаємо, що наразі розпочались арешти майна, рахунків та власності компаній родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні понад мільярда гривень.

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