Справа Содоля: у DeepState назвали операції генерала, які нібито призвели до втрат особового складу

Начальник штабу бригад "Азов" Богдан Кротевич звинуватив бойового генерал-лейтенанта Юрія Содоля у великих втратах територій та особового складу. Після резонансу президент України Володимир Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі розповіли про операції Юрія Содоля, які нібито призвели до втрат особового складу ЗСУ.

"... ДБР приєднало відомості, передані НШ "Азову" Кротевичем, до матеріалів справи про розпочате кримінальне провадження щодо прориву оборони в Харківській області. Постає вкрай багато запитань, адже мова йшла про численні випадки прийняття рішень через які було нанесено значні людські втрати", - зазначили у DeepState

Водяне-Опитне

Як пишуть аналітики, 503-й окремий батальйон морської піхоти (ОБМП) та 36-та окрема бригада морської піхоти (ОБрМП) понесли тут значні втрати при відновленні позицій, штурмуючи мінні поля.

"В нас теж там загинув знайомий з 503-го", - додали аналітики.

Новодонецьке

5-7 червня 2023 року під "пильним наглядом протеже Содоля полковника П." на командно-спостережному пункті 37-ї ОБрМП дивилися як за три доби "кацапи стирають 1,2 та 505 батальйони морської піхоти даної бригади".

"Легкоброньовані французькі AMX-10 були відправлені в лобові атаки. Втрати за ті дні склали близько 12 машин. Одну кацапи навіть затрофеїли. Втрати були настільки великі, що морські піхотинці знімали відео із закликом допомогти, а частина втекла в СЗЧ (самовільне залишення частини - ред.), дехто навіть за кордон", - йдеться у дописі.

Новомайорське

У вересні 35-та і 38-ма ОБрМП були відправлені штурмувати Новомайорське. Результатів не було, лише втрати особового складу та техніки.

"Мабуть, це такий відпочинок зробили перед десантуванням в Кринки та Піщанівку".

Кринки

Як розповіли аналітики, бійці 35-ї, 36-ї та 38-ї ОБрМП, а потім і 37-ї стали заручниками операції заради операції.

"Всі БРки (бойове розпорядження - ред.) плацдарму спочатку були до 1 грудня. Морські піхотинці думали, що трохи ще помучаються і все. Але утримання плацдарму продовжилося. Бійці Сил Оборони показали величезний героїзм та професіоналізм, розширюючи плацдарм. Але при цьому були періоди, коли їжу та воду доставляли лише дронами. Були випадки, що поранені місяць чекали на евакуацію – це вже не про "золоті години", які розповідали в ті дні деякі речниці. Також постає питання, що в Кринках робив вже покійний фельдшер медичного пункту 2-го батальйону 37-ї бригади", - розповіли деталі у DeepState.

"Загалом, ми сподіваємося і віримо в силу правосуддя. Хочемо вірити, що ДБР опитає бійців даних бригад і збере достатньо матеріалів для прийняття справедливого рішення. Проте основна маса учасників тих подій вже списалася по пораненню, загинула, перейшла в інші підрозділи чи перебуває в СЗЧ. Тому роботи багато, але якщо її не виконати, то у суспільства буде дуже багато недовіри, що є на руку ворогу", - наголосили аналітики DeepState.

Скандал навколо Содоля – що відомо

В "Азові" заявили, що колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Юрій Содоль як керівник ОСУВ "Хортиця" відповідальний за підготовку оборони перед російським наступом на Харківщині.

Начальник штабу бригад "Азов" Богдана Кротевича звернувся до ДБР. Кротевич у своєму листі стверджує, що після призначення на посаду очільника ОСУВ "Хортиця" Содоль (у квітні 2024 - ред.) почав віддавати "незрозумілі накази" 12-й бригаді НГУ про заняття низин, а також просування на незначну кількість метрів у короткі строки без достатньої кількості боєприпасів.

Окрім того, у документі зазначається, що генерал-лейтенант Содоль не перебував у Маріуполі жодної години і віддавав накази, що суперечили місцям дислокації "Азову" і 36-ї бригади морської піхоти. Зокрема, як стверджує Кротевич, морпіхам із 36-ї бригади Содоль наказував прориватися на завод "Азовсталь", а "Азову" – на меткомбінат Ілліча. Однак в той час "Азов" був ближче до "Азовсталі", а морпіхи – до меткомбінату Ілліча.

Також у зверненні Кротевича до ДБР зазначається, що "Азов" не отримав "жодного додаткового патрона до початку оборони Маріуполя", а фортифікаційні споруди в місті не були зведені через проблеми в комунікації Содоля з місцевою владою.

Державне бюро розслідувань проводить перевірку дій Юрія Содоля.

Бійці морської піхоти, які брали участь у боях на Кринках, в інтерв'ю для LIGA.net. розкритикували колишнього керівника морпіхів та екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Військові захотіли залишитися анонімними. Вони підтвердили звинувачення Кротевича про великі втрати серед особового складу під час операції на лівому березі Херсонської області.

"Далеко не сучасний офіцер. Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. Перед херсонською операцією ми питали: де нaм брати транспорт на лівому березі? Відповідь була: у місцевих візьмете", — розповів морпіх та називає його "командиром часів Чечні та Афгану".

Він стверджує, що наступати морпіхів на лівий берег Херсонщини відправляли туди, де це фізично було неможливо.

"Содоль не цінував особовий склад – ані офіцерський, ані солдатський. Але форсували і штурмували, бо наказ. Поки замість тюрми п*дори будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей в безглуздих операціях", — емоційно сказав морпіх.

Ще один морпіх розповідає, що "те, що я побачив, було жахливо".

"Содолю комбриги намагалися довести, що на Кринках військові гинуть десятками, якщо не сотнями. І жертви просто в нікуди. А він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади", — говорить він.

Ветеран російсько-української війни Олег Симорос для проєкту "Радіо Свобода" стверджує, що колишній командувач Об'єднаних сил був людиною, яка "воювала людським ресурсом".

"Він проявив себе під час керування військами на Роботиному. Проявив себе, вибачте, як людина, яка в XXI столітті, коли є вже РЕБ, коли є дрони, досі воює за принципами "совка". Вибачте, воює – людським ресурсом. Через його невміння застосовувати війська було покладено дуже багато життів українських військових, було покладено саме через його абсолютно неадекватні дії, через його штурмові "м'ясні операції", котрі мали декілька хвиль попри невдачі", — сказав він, підтримавши звинувачення начштабу "Азову".

Офіцер ЗСУ Олексій Герман також звинувачує колишнього командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля у "загибелі десятків тисяч українських солдат" та вважає, що генерала потрібно судити за декількома фактами.

21 червня народна депутатка Марʼяна Безугла звинуватила уже колишнього командувача Об'єднаних сил генерала Юрія Содоля в тому, що російські окупанти начебто змогли прорватися на Торецьк Донецької області (військові це не підтверджували – ред.). Також нардепка звинувачує в ситуації на фронті і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

А вже 22 червня народна депутатка опублікувала новий допис у Facebook, у якому заявила, що генерал Содоль під час прориву окупантів "пиячив у ресторані", та додала до допису фото.

"За моєю інформацією, під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані "Облака" в Одесі. Надсилаю відповідний запит щодо його відряджень", – йдеться у повідомленні нардепки.

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