"Справу зроблено": Небензя цинічно відповів, чи готова РФ повернути Україні окуповані території

Постпред РФ при ООН відкинув ідею обговорювати повернення Україні окупованих територій, бо "вони стали частиною РФ".
Постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя цинічно заявив, що його країна не буде вести мирні переговори із Україною щодо окупованих від 2022 року територій, бо "справу зроблено".
Таку заяву російський посол сказав під час інтерв'ю BBC News - Русская служба.
"Переговорів на тему окупованих територій (від 2022 року - ред.) з Україною бути не може, вони вже стали частиною Росії, справа зроблена, ми не готові це обговорювати", - заявив він цинічно, звинувативши Зеленського у відмові від переговорів із Путіним.
Окрім того, російський дипломат заявив, що переговори між Україною та РФ все одно рано чи пізно розпочнуться з "урахуванням ситуації на фронті".
Нагадаємо, Росія неодноразово звинувачує Україну у тому, що нібито Зеленський відмовляється від мирних переговорів із РФ. В той же час заявляють, що будуть продовжувати так звану "СВО".
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