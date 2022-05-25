Справжні цифри значно вищі: в ООН озвучили нові дані про загиблих та поранених у війні в Україні

Справжні цифри значно вищі: в ООН озвучили нові дані про загиблих та поранених у війні в Україні

В ООН зафіксували, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 3 974 цивільних, ще 4 654 цивільних зазнали поранень. Там зауважили, що фактичні цифри значно вищі.

Серед загиблих – 1 497 чоловіків, 985 жінок, 91 дівчинка та 99 хлопчиків, а також 69 дітей та 1 233 дорослих, стать яких поки що невідома.

Про це повідомили в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини 25 травня.

Щодо поранень, то їх отримали 938 чоловіків, 619 жінок, 108 дівчаток, 130 хлопчиків, а також 164 дитини та 2 695 дорослих, стать яких невідома.

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Більшість смертей та поранень – внаслідок боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та повітряними ударами.

У відомстві зазначили, що фактична статистика загибелі та поранень серед цивільних значно вища, адже затримується отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії. Окрім того, багато звітів ще очікують на підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма та Попасної, де повідомлялося про численні жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, за даними міської влади Маріуполя станом на 25 травня, у місті від початку повномасштабної війни загинули щонайменше 22 тис. людей.

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