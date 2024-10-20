Справжні герої: піхотинці викликали вогонь на себе під час евакуації поранених побратимів (відео)

Бійці 36 бригади морської піхоти зайняли позиції для прикриття евакуації поранених українських бійців з Любимівки в Курській області, проте були оточені російськими солдатами. Тож вони прийняли важке рішення — викликати вогонь артилерії на себе.

Про це повідомляє канал DeepState.

"9 морських піхотинців зайняли позиції для прикриття евакуації поранених українських бійців з Любимівки в Курській області, але з часом були оточені пі**рами", — написали в DeepState.

Бійці викликати вогонь артилерії на себе, тож в зону їх перебування полетіли артилерійські снаряди у вигляді касетних боєприпасів.

"В будинок, де сиділи хлопці було влучання, після чого він загорівся. Спостерігаючи цю картину, всі засмутилися, адже чекали на логічне завершення бою, але це не про морських піхотинців Сил Оборони України, які несподівано для всіх з'явилися в полі зору дрона. Всі 9 чоловік вийшли з позицій, всі живі та встигли підібрати інших поранених", — написали в DeepState.

Нагадаємо, десантники на Курщині збили російський дрон “Оріон”. Постріл по російському БпЛА здійснив розрахунок ЗРК “Стріла-10”.

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