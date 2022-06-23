Справжні політичні та культурні битви в Україні розпочнуться після перемоги - Арестович

Після війни життя продовжиться. І на думку радника голови ОП, проблеми, які є зараз і накопичуються нові, лише посиляться.

Перемога у війні – один із найважливіших кроків, який ми зробимо на шляху як держава та суспільство. Але справжні політичні та культурні битви розпочнуться після перемоги.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Після війни життя продовжиться. Проблеми, які є зараз і накопичуються нові, лише посиляться. Ті ідеї, які ми всі зараз вкладаємо у суспільство, отримають свій розвиток після закінчення війни.

Якою ми бачимо Україну з усіма територіями, включая Донбас та Крим?

У сім'ї народів ЄС чи встановлюємо повсюдно українську мову, забороняючи решту?

А чи дозволимо ми навчання польською мовою у школах?

Головне питання: ми будуємо ексклюзивне суспільство чи інклюзивне?

Щось мені підказує, що ексклюзивне. Тобто, витіснити та заборонити все, що не входить до націоналістичного проєкту. Але вступити до ЄС. Це лише одне з протиріч", - зауважив радник голови ОП.

На думку Арестовича, Захід остерігатиметься сильної озброєної України, яка перемогла Росію. І додав, що темпи передачі озброєння Україні йдуть із цими поправками.

"Але справжні політичні та культурні битви розпочнуться після перемоги. І не кажіть, що я не попереджав", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "війна може закінчитися найближчим часом". "У Росії можуть початися психологічно незворотні процеси. Вони можуть бути викликані панічними настроями, жахом та внутрішніми конфліктами. “Тобто війна, здавалося б, може бути затяжною. Але вона може закінчитись найближчим часом. Внаслідок внутрішнього розриву у самій російській федерації. Ось і все”, – вважає Подоляк.

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