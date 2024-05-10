Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Справжній джедай": окупант спробував "посохом" відбиватись від українського дрона (відео)

"Справжній джедай": окупант спробував "посохом" відбиватись від українського дрона (відео)

Дрон ліквідував загарбника "джедая" / Фото: Associated Press

Загарбник був ліквідований українським дроном.

Російській загарбник, який опинився сам на сам з українським дроном, вирішив відбиватися від нього палицею.

Відповідне відео розмістив журналіст Юрій Бутусов.

"Мабуть, перший у військовій історії випадок застосування бойової посоха проти дрону. Темний російський джедай вклав всі сили в підручний РЕБ, але був обнулений українським камікадзе аеробомберів групи ударних БпАК 47-ї окремої механізованої бригади "Ignis Vindicta", - написав Бутусов.

Окупант відбивається від українського дрона палицею.

Окупант відбивається від українського дрона палицею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оператор БпЛА розповів, як росіяни виявляють позиції протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ розповіли про роботів, які використовуються на лінії фронту.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація