"Справжній джедай": окупант спробував "посохом" відбиватись від українського дрона (відео)

Загарбник був ліквідований українським дроном.
Російській загарбник, який опинився сам на сам з українським дроном, вирішив відбиватися від нього палицею.
Відповідне відео розмістив журналіст Юрій Бутусов.
"Мабуть, перший у військовій історії випадок застосування бойової посоха проти дрону. Темний російський джедай вклав всі сили в підручний РЕБ, але був обнулений українським камікадзе аеробомберів групи ударних БпАК 47-ї окремої механізованої бригади "Ignis Vindicta", - написав Бутусов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оператор БпЛА розповів, як росіяни виявляють позиції протиповітряної оборони.
Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ розповіли про роботів, які використовуються на лінії фронту.
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