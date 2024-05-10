"Справжній джедай": окупант спробував "посохом" відбиватись від українського дрона (відео)

Російській загарбник, який опинився сам на сам з українським дроном, вирішив відбиватися від нього палицею.

Також читайте Уряд виділив додаткові кошти для закуплів дронів: сума вражає

Відповідне відео розмістив журналіст Юрій Бутусов.

"Мабуть, перший у військовій історії випадок застосування бойової посоха проти дрону. Темний російський джедай вклав всі сили в підручний РЕБ, але був обнулений українським камікадзе аеробомберів групи ударних БпАК 47-ї окремої механізованої бригади "Ignis Vindicta", - написав Бутусов.

Окупант відбивається від українського дрона палицею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оператор БпЛА розповів, як росіяни виявляють позиції протиповітряної оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ розповіли про роботів, які використовуються на лінії фронту.

Читайте також: