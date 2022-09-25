Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
"Справжній геноцид за етнічною ознакою" - Подоляк про масову мобілізацію кримських татар

"Справжній геноцид за етнічною ознакою" - Подоляк про масову мобілізацію кримських татар

Дата публікації
Перегляди
978
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Справжній геноцид за етнічною ознакою" - Подоляк про масову мобілізацію кримських татар

Фото: Укрінформ

Росія хоче "зачистити" Крим від нелояльного населення.

Масова мобілізація кримських татар, яку розпочала Росія, є справжнім геноцидом за етнічною ознакою, мета якого – зачистити території від нелояльного населення.  

Про це у Twitter заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Масова мобілізація кримських татар у Криму – це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах – не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", – наголосив він.

Нагадаємо, у Росії активізувався партизанський антимобілізаційний рух. Місцеві жителі палять військкомати – для цього використовують коктейлі Молотова.

Читайте також:

Путінська мобілізація: мільйон росіян їдуть вмирати в Україну

Путінська мобілізація: мільйон росіян їдуть вмирати в Україну

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація