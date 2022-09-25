"Справжній геноцид за етнічною ознакою" - Подоляк про масову мобілізацію кримських татар

Масова мобілізація кримських татар, яку розпочала Росія, є справжнім геноцидом за етнічною ознакою, мета якого – зачистити території від нелояльного населення.

Про це у Twitter заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Масова мобілізація кримських татар у Криму – це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах – не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", – наголосив він.

Нагадаємо, у Росії активізувався партизанський антимобілізаційний рух. Місцеві жителі палять військкомати – для цього використовують коктейлі Молотова.

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