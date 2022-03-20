"Справжній зразок для наслідування": Зеленський подякував голлівудському подружжю за допомогу Україні

Міла Куніс та Ештон Кутчер одними з перших відгукнулися на горе українців.

Президент України Володимир Зеленський голлівудському подружжю Мілі Куніс та Ештону Кутчеру за надану Україні допомогу. Пара уже зібрала 35 мільйонів доларів на допомогу українцям, які вимушено залишили свої домівки.

Пост-подяку голова держави опублікував на сторінці у Twitter.

"Ештон Кутчер і Міла Куніс, яка народилася у Чернівцях, одними з перших відгукнулися на наше горе та вже зібрали $35 мільйонів на допомогу біженцям з України. Вражений, наскільки глибоко вони в темі та як серйозно налаштовані. Справжній зразок для наслідування", - написа український президнент.

Нагадаємо, ще 3 березня Міла Куніс та Ештон Кутчер запустили сторінку GoFundMe з метою зібрати 30 000 000 доларів для допомоги українцям, які покинули країну через війну. Кошти переховують Flexport.org та Airbnb.org, які є двома організаціями, що активно працюють на місцях та надають негайну допомогу.

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