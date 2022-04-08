Справжня ситуація в Маріуполі: радник міського голови спростовує фейк росіян про окупацію міста

Росіяни другий день поспіль поширюють ту саму новину, що вони взяли під контроль місто.

При цьому ворог Іноді уточнює, що нібито взяв під контроль центр Маріуполя. Це не відповідає дійсності, повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Для загального розуміння, фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драматичного театру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих обл прокуратури та СБУ. Назвати це контролем «центру міста» - російське перебільшення", - повідомив Андрющенко.

Він також додав, що брехню окупантів доводить місце, де давав інтерв’ю гауляйтер Костянтин «Трупожер» Іващенко, а також місця «виборів» і діяльності колаборантів та окупанів. Це все знаходиться далеко від центру та скоріш це можна назвати околицями міста.

"До того ж під українським контролем залишаються Приморській район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсьалі до порту, сам Порт і власне території (включаючи навколо) заводів. Навіть по площі це більша частина міста. Тому не віремо і не фантазуємо. Маріуполь був, є і буде Українським містом, де першим сходить сонце над морем в країні. Слава Украні!", - додав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Як повідомлялося, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області. За попередніми даними, щонайменше 30 осіб загинуло, серед них - діти, понад 100 поранені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Краматорську. За його словами, це “ зло, яке не має меж”.

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