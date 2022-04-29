Справжнє гетто в Маріуполі: окупанти роздають жителям листівки з правилами поведінки в місті (фото)

Російські окупанти роздають жителям Маріуполя листівки під назвою "Основні питання", які описують встановлені загарбниками правила поведінки та життя в місті.
Зокрема, окупанти стверджують, що всі маріупольці повинні проходити обов’язкову "фільтрацію", яку загарбники називають "верифікацією".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупаційна влада розповсюджує в Маріуполі такі листівки "Відповідь на питання". Саме вони показують всі реалії теперішнього і майбутнього Маріуполя під час окупації. Обмеження переміщення, обмеження свободи, обмеження прав і повна розруха. Тотальний контроль. Справжнє гетто", – йдеться в повідомленні.
Так, у листівках російські окупанти повідомляють, що всі мешканці Маріуполя мають пройти "верифікацію". Вона обов’язкова для всіх – не тільки для тих, хто виїжджає з міста, а й для тих, хто хоче їхати навіть до окупованого Донецька.
У листівках також повідомляється, що перевести безготівкові гроші в готівку неможливо.
Також неможливо маріупольцям отримати компенсації за зруйноване житло. Та навіть власними силами відновити помешкання маріупольці теж не зможуть.
Пересуватися власними авто навіть до окупованої частини Донецької області дозволено виключно в складі колони.
Щодо виїзду на вільні території України, то він можливий, проте окупанти залякують жителів, що їм нібито відразу "вручать повістку і відправлять на фронт".
Радник міського голови Маріуполя закликав жителів міста передавати усім, що "ніхто нікому нічого не вручає. "Україна чекає на маріупольців вдома з теплими обіймами", – наголосив Андрющенко.
Нагадаємо, 29 квітня полк "Азов" розповів про хроніку оборони Маріуполя та оприлюднив дані про знищену його бійцями техніку російських окупантів.
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