Справжнє гетто в Маріуполі: окупанти роздають жителям листівки з правилами поведінки в місті (фото)

Справжнє гетто в Маріуполі: окупанти роздають жителям листівки з правилами поведінки в місті (фото)

Російські окупанти роздають жителям Маріуполя листівки під назвою "Основні питання", які описують встановлені загарбниками правила поведінки та життя в місті.

Зокрема, окупанти стверджують, що всі маріупольці повинні проходити обов’язкову "фільтрацію", яку загарбники називають "верифікацією".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада розповсюджує в Маріуполі такі листівки "Відповідь на питання". Саме вони показують всі реалії теперішнього і майбутнього Маріуполя під час окупації. Обмеження переміщення, обмеження свободи, обмеження прав і повна розруха. Тотальний контроль. Справжнє гетто", – йдеться в повідомленні.

Так, у листівках російські окупанти повідомляють, що всі мешканці Маріуполя мають пройти "верифікацію". Вона обов’язкова для всіх – не тільки для тих, хто виїжджає з міста, а й для тих, хто хоче їхати навіть до окупованого Донецька.

У листівках також повідомляється, що перевести безготівкові гроші в готівку неможливо.

Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Також неможливо маріупольцям отримати компенсації за зруйноване житло. Та навіть власними силами відновити помешкання маріупольці теж не зможуть.

Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Пересуватися власними авто навіть до окупованої частини Донецької області дозволено виключно в складі колони.

Щодо виїзду на вільні території України, то він можливий, проте окупанти залякують жителів, що їм нібито відразу "вручать повістку і відправлять на фронт".

Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Радник міського голови Маріуполя закликав жителів міста передавати усім, що "ніхто нікому нічого не вручає. "Україна чекає на маріупольців вдома з теплими обіймами", – наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, 29 квітня полк "Азов" розповів про хроніку оборони Маріуполя та оприлюднив дані про знищену його бійцями техніку російських окупантів.

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