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Справжнє пекельне небо: українські захисники збили сотий, ювілейний літак окупантів

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Справжнє пекельне небо: українські захисники збили сотий, ювілейний літак окупантів

Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.

22 березня протиповітряна оборона вирішила не зупинятись на 100 збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook. 

  • Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдавали ударів по наземних цілях, по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.
  • Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.
  • Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.

Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня:

  1. літаки – 6;
  2. вертольоти – 1;
  3. БпЛА (ОТР) – 5;
  4. крилаті ракети – 5.

Важливо:

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