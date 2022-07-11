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Справжнє пекло на землі: нацгвардійці показали кадри жорстоких боїв за Сєвєродонецьк та Рубіжне (відео)

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Справжнє пекло на землі: нацгвардійці показали кадри жорстоких боїв за Сєвєродонецьк та Рубіжне (відео)

За інформацією МВС, у тих боях окупанти втратили понад 300 одиниць броньованої техніки, близько 1000 росіян убитими та близько 1500 - пораненими.

Українські нацгвардійці показали, якими були бої за Сєвєродонецьк та Рубіжне.

Відео з телефонів бійців бригади швидкого реагування Нацгвардії опублікувало МВС України.

Захисники зуміли зафіксувати на свої телефони жорстокі бої за населені пункти Луганщини, ризикуючи життям.

За інформацією міністерства, у тих боях окупанти втратили понад 300 одиниць броньованої техніки, близько 1000 росіян убитими та близько 1500 - пораненими у Рубіжному та Сєвєродонецьку.

"Ніколи не забудемо оборону цих населених пунктів і вічно шануватимемо тих героїв, що склали життя, за Україну і перемогу!" – наголосили в МВС.

Нагадаємо, у ЗСУ прокоментували звільнення від окупантів півдня України.

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