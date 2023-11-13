“Справжнє пекло під Авдіївкою”: експерт про те, наскільки успішний наступ росіян на цьому напрямку

В районі Авдіївки Росія зібрала навколо 40 тисячну армію, включаючи офіцерів, рядових, мобілізованих осіб, колишніх найманців з ПВК “Вагнер” та бійців підрозділів “Шторм-Z”. Військові кажуть, що ситуація там вкрай напружена та серйозна.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM заявив військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов.

Тактика “м’ясних штурмів”

“Під Авдіївкою пекло. І це не гра слів, не заради червоного слівця. Насправді ситуація там вкрай складна. Адже противник зосередив там до 40 тисяч своїх військових — офіцерів, рядових, мобілізованих осіб, колишніх найманців з ПВК “Вагнер” та бійців підрозділів “Шторм-Z”. Вся ця людська маса намагається атакувати наші рубежі і позиції. І час від часу вона навіть має успіх”, — розповів експерт.

Наприклад, каже він, надходила інформація про те, що в районі населеного пункту Степове ворогу вдалося прорватися в рамках так званих “м'ясних штурмів” до будинків, що розташовані на околицях цього населеного пункту.

“Потім ефективно відпрацювала українська артилерія, буквально зрівняли з землею ці будинки, відповідно, загинули російські штурмовики, залишки російських штурмових підрозділів були змушені відступити на вихідні рубежі”, — зазначив Селезньов.

За його словами, очевидно, якщо російським військам вдалося вперше прорвати досить міцні оборонні лінії українських Сил оборони на даному напрямку, вони й надалі будуть намагатися повторити цей успіх.

Чому Авдіївка така важлива для росіян

Чому противнику так важливо захопити Авдіївку? Відповідь на це питання, каже експерт, складається з двох важливих складових. Перша — політична складова.

“Згадаємо, з чого починалася в лютому минулого року так звана “СВО” — російська армія повинна взяти повністю під контроль всю Луганську і Донецьку область. Луганщина фактично на 95% знаходиться під контролем російських окупантів, а з територією Донецької області у противника не так все добре”, — зауважив Селезньов.

Відповідно, додав він, аби росіяни мали можливість просуватися далі, принаймні на півдні Донецької області, їм необхідно взяти під контроль Мар’їнку, Авдіївку, рухатися далі в напрямку Дніпропетровської області. “Крок за кроком реалізовуючи цю задачу, їм необхідно реалізувати повне захоплення міста-фортеці Авдіївка”, — говорить військовий оглядач.

“Ще один момент носить оперативно-тактичний рівень, адже очевидно, що коли два місяці тому українські морпіхи атакували позиції противника в районі населеного пункту Опитне і мали доволі серйозний успіх на цьому напрямку, противник, який знаходився у самому Донецьку, серйозно злякався. Адже від Опитного до Донецького аеропорту залишалося кілька лісопосадок”, — зазначив експерт.

За його словами, у противника були причини нервувати. Адже якщо морпіхи Збройних Сил України змогли взяти добре укріплені рубежі противника в районі Опитного, то звісно ж вони мали можливість буквально увійти в передмістя Донецька, зауважив Селезньов.

Тому, каже він, очевидно, що ворогу важливо створити так звану буферну зону.

“Відстань між Авдіївкою і тимчасово окупованим Донецьком близько 15 км, і ця територія не є достатньою дистанцією для того, щоб противник, який перебуває в самому Донецьку, відчував себе в цілковитій безпеці. До того ж наша ствольна артилерія має змогу тримати під вогневим контролем усі залізничні лінії, що йдуть у напрямку на Донецьк із півночі, півдня”, — коментує експерт.

“Відповідно противник намагається таким чином, атакуючи наші підрозділи в районі Авдіївки, відтіснити якомога далі, на захід”, — додав він.

Чи матиме ворог успіх

Чи буде противник мати успіх на цьому відрізку фронту? Відповідь очевидна, вважає Селезньов: “Якщо в української армії буде достатня кількість ресурсів, мова йде перш за все про артилерійські засоби і боєприпаси до них, то у противника доволі сумнівні шанси. Адже ворог несе величезні втрати і в живій силі, і в бронетехніці, і артилерійських засобах, але не має вагомих територіальних надбань”.

Але якщо українська армія відчуватиме нестачу тих чи інших складових, які визначають можливості українських Сил оборони, то ситуація може змінитися не на нашу користь, резюмував експерт.

Нагадаємо, експерт назвав термін, до якого Путін хоче захопити Авдіївку.

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