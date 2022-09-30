Спроба анексії частини України: стало відомо, чи дивився президент Зеленський виступ Путіна

Президент України не дивився виступ російського диктатора Путіна, який заявив про спробу анексії окупованих українських територій.

У цей момент президент України брав участь у терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони.

Про це у коментарі "Суспільному" сказав речник Зеленського Сергій Никифоров.

"В ОП не дивилися промову Путіна. Зараз там триває засідання РНБО, реакція президента Зеленського буде у відеозверненні", - заявив Никифоров.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

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