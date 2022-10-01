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Спроба анексії: Україна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі

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Спроба анексії: Україна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі

Фото: Associated Press

МЗС України вимагає розглянути справу по суті якнайшвидше.

Намагання РФ анексувати частину українських територій грубо порушує наказ Міжнародного суду ООН про тимчасові заходи, який було видано 16 березня цього року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

За його словами, з цього приводу Україна звернулася до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

“Після спроби Путіна здійснити анексію Україна офіційно повідомила Міжнародному суду, що цей крок грубо порушує юридично зобов’язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Ми закликаємо суд розглянути справу по суті якнайшвидше”, – написав Кулеба.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Після підписання президентом Росії Володимиром Путіним документів про приєднання до РФ окупованих територій України низка країн виголосили свій осуд цього рішення та свою незгоду.

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