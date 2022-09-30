Спроба анексії України: Путін підписує "договір" про входження українських територій до складу РФ

Російський диктатор у своєму виступі заявив, що результати псефдореферендумів "відомі". Він заявив, що Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області "входять до складу РФ".

Про це диктатор заявив під час свого виступу.

Диктатор цинічно заявив, що голосування під "дулами автоматів" - це волевиявлення, яке прописане у Статуті ООН. Путін вкотре прочитав "історичну лекцію" про фейкову "Новоросію" та "героїв руской вєсни".

Диктатор у своїй промові згадав про бойовиків, які "загинули за рускую вєсну" - "Моторолу", Захарченка та інших окупантів та колаборантів.

Нагадаємо, стало відомо, хто в РФ агітує Путіна застосувати ядерну зброю проти України.

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