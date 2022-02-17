"Спроба Кремля сфабрикувати привід для вторгнення": Трасс відреагувала на загострення на Донбасі

"Спроба Кремля сфабрикувати привід для вторгнення": Трасс відреагувала на загострення на Донбасі

Британська міністерка сказала, що "це прямо з кремлівського сценарію".

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила, що сьогоднішні обстріли на Донбасі свідчать про спробу російської влади сфабрикувати привід для вторгнення до України.

Про це дипломатка написала в Мережі в четвер, 17 лютого.

"Повідомлення про нібито аномальну військову активність України на Донбасі – це кричуща спроба російського уряду сфабрикувати привід для вторгнення. Це прямо з кремлівського сценарію. Британія і надалі виступатимепроти російської кампанії дезінформації", ­– написала Трасс.

Нагадаємо, від початку доби 17 лютого російські найманці 34 рази обстріляли українські території: більшість із артилерії.

Один зі снарядів російських бойовиків влучив у будівлю дитячого садка у Станиці Луганській. Під час обстрілу малеча перебувала в дитсадку. Контузії зазнали дві жінки.

Водночас російські ЗМІ активно поширюють фекйк про те, що це нібито українські військові обстріляли дитячий садок.

Новини з фронту: ворожий снаряд влучив у дитячий садок у Луганській області

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