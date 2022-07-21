Спроба навіть подумати про використання ядерної зброї проти України призведе до зникнення РФ з лиця землі - Подоляк

Не можна допустити існування країни, яка може використати проти мирних громадян ядерну зброю, зазначив радник голови ОП.

Будь-яка спроба навіть подумати про використання Росією ядерної зброї проти України призведе до зникнення Російської Федерації з лиця землі.

Про це заявив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк під час всеукраїнського телемарафону.

"Безумовно, Росія буде використовувати це як пропагандистське кліше, вона буде багато про це говорити, лякаючи цим суспільну думку перш за все у країнах Заходу, які звикли до певного комфорту і взагалі не уявляють собі, що таке у двадцять першому сторіччі використання ядерної зброї, як це можливо. Але будь-яка реальна спроба навіть подумати про це призведе до того, що Росія як федерація банально зникне з лиця землі, тому що не можна буде допустити існування країни, яка може використати проти мирних громадян ядерну зброю", - сказав він.

Нагадаємо, війну Росії проти України в закритих російських колах називають "війною старперів". Адже більшість прихильників агресії – люди віком від 60 років. Водночас велика частина молоді в Росії виступає проти війни, адже розуміє, що саме їх стосуватиметься перша хвиля мобілізації, якщо таку оголосять.

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