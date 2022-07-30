Спроба повторного наступу Росії: експерт назвав два міста, які окупанти хочуть захопити найближчим часом

Ексрадник очільника МВС, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів підтвердив інформацію військового експерта Костянтина Машовця, який раніше заявляв про готовність російської армії наступати найближчим часом.

За інформацією Андрусіва, російська армія перекинула в тимчасово окуповану Херсонську область всі свої десантні війська. Найімовірніше, росіяни спробують атакувати Запоріжжя і Кривий Ріг.

Про це колишній радник МВС написав на своїй сторінці у телеграм.

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"Що ж, можу підтвердити інформацію Костянтина Машовця. В Херсонській області в найближчі тижні розпочнеться наступ... Але не наш. За останні два тижні росіяни перекинули туди майже всі свої десантні війська. Наступати, скоріше за все, будуть на Запоріжжя і Кривий Ріг", - йдеться у його дописі.

Андрусів впевнений, що Росія, розширивши свою лінію фронту, зазнає поразки.

"Мені ця ситуація нагадує повторення Київської катастрофи. Ці придурки вирішили ще більше розширити фронт, в умовах коли HIMARS виносить ближня тили", - додав він.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Росія готується кинути на війну в Україну понад 30 тисяч "добровольців". З цієї кількості близько третини РФ планує кинути на Донбас.

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