Російські військові / © Associated Press

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Російські окупанти намагаються оточити Лиман, щоб відновити наступ на Слов’янськ і Краматорськ, проте ворог відчуває дефіцит ресурсів і не досягає успіху. На Сумському та Харківському напрямках загарбники тестують оборону, готуючись до літньої активізації.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті в Україні зараз?

Сумський напрямок

Російські війська й надалі здійснювали локальні штурмові дії на північних і північно-східних підступах до Сум, прагнучи сформувати буферну зону вздовж державного кордону. Водночас підтверджених успіхів чи просувань противника не зафіксовано.

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Харківський напрямок

На півночі Харківської області окупанти продовжували проводити обмежені наступальні дії, однак лінія бойового зіткнення залишилася без змін.

За інформацією українських військових, противник зосереджує живу силу та техніку поблизу Вовчанська, готуючись до можливого посилення бойових дій у літній період. Наразі російські сили перевіряють українську оборону та намагаються виявити її слабкі ділянки.

Куп’янський напрямок

Російські підрозділи здійснили спробу проникнення в районі Новоосинового, що на південний схід від Куп’янська. Українські захисники своєчасно виявили групу противника та завдали по ній удару.

Борівський напрямок

Загарбники продовжували штурмові дії, проте досягти просування не змогли. Водночас українські підрозділи проводили контратакувальні заходи на південь від Борової.

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Крім цього, Сили оборони України завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів поблизу окупованого Білолуцька на території Луганської області.

Лимансько-Слов’янський напрямок

Російські війська намагалися покращити свої позиції та розширити присутність у районі Лимана. Водночас українські підрозділи здійснювали контратаки та зберігали контроль над низкою населених пунктів поблизу міста.

Аналітики звертають увагу, що російське командування фактично повторює невдалу модель дій 2022 року, намагаючись оточити Лиман і створити передумови для подальшого наступу на Слов’янськ та Краматорськ. Попри нарощування сил, противнику не вдалося виконати поставлені завдання — окупанти стикаються з дефіцитом ресурсів і потужним спротивом українських сил.

Костянтинівський напрямок

Російські загарбники продовжували атакувальні дії поблизу Костянтинівки та Дружківки, однак успіху не досягли. Українські захисники проводили контрнаступальні заходи.

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Також надходять повідомлення про воєнні злочини з боку ворога. Зокрема, окупанти завдали удару FPV-дроном по гуманітарному евакуаційному автомобілю, а ще застосували боєприпас із білим фосфором у районі Костянтинівки.

Добропільський і Покровський напрямки

Противник продовжував локальні наступальні дії, але без результативного просування.

Новопавлівський та Олександрівський напрямки

Російська армія здійснювала обмежені атаки, однак українські військові втримали свої позиції.

Гуляйпільський напрямок

Ворог проводив диверсійно-розвідувальні та інфільтраційні заходи в районі Гуляйполя. Українські бійці своєчасно виявляли та ліквідовували такі групи.

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Оріхівський напрямок

У Запорізькій області російська армія також намагалася діяти малими групами в районі Степногірська, однак українські військові завдали ударів по цих підрозділах.

Крім того, Сили оборони продовжували уражати логістичну інфраструктуру противника. Серед цілей, які зазнали ударів, — суховантаж у порту Бердянська та паливозаправник поблизу Приморська.

Херсонський напрямок

Російські війська й надалі здійснювали атаки в районі Антонівського мосту на схід від Херсона, однак жодних територіальних здобутків не отримали.

Кримський напрямок

Українські захисники продовжили серію ударів по військових об’єктах окупантів у Криму. Зокрема, було уражено радіотехнічну навігаційну систему РБСН-4Н на аеродромі Саки поблизу Новофедорівки.

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Нагадаємо, згідно зі попереднім звітом ISW, ЗСУ систематично знищують російські військові об’єкти на окупованому півдні та в Криму, позбавляючи ворога безпечних тилових районів. Українські сили успішно вражають пункти управління, комплекси ППО, судна Чорноморського флоту та ключові логістичні вузли, зокрема залізничну інфраструктуру в Джанкої, що призвело до зупинки тамтешньої пасажирської станції та суттєвих затримок у русі окупантів.

До слова, як зазначає The Telegraph, українські удари по російській нафтовій інфраструктурі стали серйозною поразкою для президента Володимира Путіна, продемонструвавши здатність України змінювати хід війни на свою користь. Ці атаки, зокрема на об’єкти поблизу Санкт-Петербурга, завдають РФ економічних збитків, провокують дефіцит пального та політично принижують Кремль, руйнуючи ілюзію безпеки всередині країни-агресорки. У виданні наголошують, що успішна адаптація української зброї для дальніх ударів та посилення західної підтримки можуть призвести до стратегічної переваги Києва, тоді як будь-які територіальні поступки лише стимулюватимуть подальшу агресію РФ.

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