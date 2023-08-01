Спроба прориву російської ДРГ на Чернігівщині: у розвідці назвали завдання ворога

Росія посилює активність своїх ДРГ на північному і північно-східному кордонах України.

Вночі 1 серпня, російська ДРГ намагалася прорватися через український кордон.

У ДПСУ розповіли, що виявили 4 диверсантів за допомогою тепловізора. По окупантах одразу відкрили вогонь на ураження, змусивши відійти назад. Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та ЗСУ.

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що останнім часом спостерігається активність російських ДРГ, зокрема, на північних кордонах.

Ця активність нерідко супроводжується відверто воєнними злочинами, тому що часто об'єктами терору цих диверсантів стають мирні мешканці і цивільна інфраструктура.

"А завданням, враховуючи чисельність, є постійне відволікання українських сил і засобів на північний кордон. І власне продовження того терору, який окупанти здійснюють по відношенню до українців в різний спосіб: від терористичних атак і свідомих ударів по об'єктах цивільної інфраструктурі до спроб проривів", – підсумував Юсов.

Раніше повідомлялося, що 27 і 28 липня ворожі диверсанти намагалися проникнути на Сумщину.

Перед цим повідомлялося про проникнення ворожої ДРГ на територію Сумщини 3 липня. Внаслідок атаки загинуло двоє цивільних.

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