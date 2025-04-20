Спроба РФ звинуватити Україну у зриві "перемир'я" провалилася – ЦПД

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російська інформаційна операція, спрямована на те, щоб звинуватити Україну у порушенні так званого "великоднього перемир'я", виявилася невдалою, у тому числі в західному інформаційному просторі.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він наголосив, що сама Росія не дотримувалася оголошеного нею ж припинення вогню. Натомість окупаційні війська використовували цей період для підготовки до нових штурмових дій, а на ключових напрямках продовжували активні бойові дії.

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"Якби Росія дійсно хотіла завершити війну, 'великоднє перемир'я' можна було б продовжити на 30 днів. Дуже доцільною є пропозиція Президента України щодо припинення ударів ракетами та далекобійними дронами по цивільних об'єктах", – зазначив Коваленко.

Він додав, що незабаром стане зрозуміло, чи справді Росія націлена на припинення війни.

"Поки що цього не видно. Ще раз підкреслю – спроба Путіна виставити себе головним миротворцем провалилася в інформаційному полі. І це важливо", – резюмував керівник ЦПД.

Таким чином, російська пропагандистська кампанія, спрямована на дискредитацію України у світовому інформаційному просторі, не досягла своєї мети. Західні медіа та експерти адекватно оцінили ситуацію, зрозумівши, хто насправді порушує "перемир'я".

Нагадаємо, після оголошення Путіним 30-годинного припинення вогню з нагоди Великодня, Україна запропонувала продовжити перемир’я на 30 днів.