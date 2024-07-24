Спроба витіснити ЗСУ: ворог поновив атаки на Курахівському та Времівському напрямках

Російські війська близько тижня тому поновили атаки/штурмові дії на окремих ділянках лінії бойового зіткнення на Курахівському та Времівському напрямках. Мета ворога – витіснити ЗСУ з Вугледарсько-Курахівського виступу.

Про це повідомив український військовий оглядач Костянтин Машовець.

За інформацією Машовця, приблизно тиждень тому командування угрупувань російських військ "Юг" та "Восток" поновило атакувальні\штурмові дії на окремих ділянках лінії бойового зіткнення на Курахівському та Времівському напрямках.

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"По суті, сенсом цих дій є чергова спроба витіснити ЗСУ з Вугледарсько-Курахівського виступу, а також відновити положення, яке існувало на Бердянському напрямку до початку українського наступу у 2023-му році", – пояснив оглядач.

Зокрема, після нетривалого "закріплення" у селищах Старомайорське та Урожайне російські війська знову здійснили серію атакувальних та штурмових дій вздовж східного берегу річки Мокрі Яли, у напрямку Урожайне – Благодатне.

Водночас на протилежному (західному) березі цієї річки підрозділи ворога спробували прорватися у бік Макарівки з боку Старомайорського. Наразі ці спроби були безрезультатними.

Також у смузі дій УВ "Восток" російські війська протягом липня здійснили обмежені за розмахом атакувальні\штурмові дії на напрямках: Микільське – Вугледар, Володимирівка – шахта "Південнодонбаська", Солодке – Водяне. Вказані ворожі дії поки тривають, але без особливих успіхів.

Водночас у смузі дії УВ "Юг" російські окупанти продовжили свої спроби наступати у загальному напрямку на Курахове та у бік Костянтинівки. Так, протягом місяця загарбники здійснили серію атак по напрямку Мар'їнка – Максимільянівка, намагаючись прорватися до Максимільянівки. Однак ворог не зміг просунутися далі Георгіївки просунутись та закріпитися. Як зазначив Машовець, і саму Георгіївку росіяни зараз контролюють лише частково.

На цей час російські війська прагнуть повністю взяти під контроль Парасковіївку та просунутися від неї до дороги Мар'їнка – Вугледар, обходячи Костянтинівку з півночі.

Які успіхи у ворога

За словами оглядача, за весну та половину літа у цьому південно-східному "куті" фронту окупантам вдалося досягнути достатньо обмежених результатів. Зокрема:

відбити два, раніше звільнених ЗСУ, села на Времівському напрямку – Старомайорське та Урожайне;

захопити Новомихайлівку та більшу частину Парасковіївки;

закріпитися у центральній та східній частині Георгіївки;

несуттєво відтіснити українські передові підрозділи на найнебезпечнішому для себе напрямку – Володимирівка – шахта "Південнодонбаська";

просунутись на кілька посадок по дирекції Солодке – Водяне.

Завдання ворога на Курахівському та Времівському напрямках

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"Наскільки я розумію, головні завдання на цих напрямках – повне витіснення ЗСУ західніше дороги Мар'їнка – Вугледар (й таким чином, ліквідація всього Курахівсько-Вугледарського виступу), а також відновлення положення у більшій частині смуги дії військ (сил) УВ "Восток", – на даний час для противника поки залишаються... скажімо так, достатньо проблемними", – оцінив Машовець.

Очевидно, російське командування відмовилось від можливих дій щодо охоплення Курахівсько-Вугледарського виступу ЗСУ шляхом стрімкого прориву у бік Курахового. Ймовірно, це були вимушені дії ворога.

"Декілька спроб прорватися через Георгіївку противник таки здійснив. Так само, як весною пробував наступати у бік Золотої Ниви, а також з рубежу Шевченко – Павлівка. Але все це для нього закінчилось, по суті, невдало. Окрім кількох дрібно-тактичних надбань, це йому нічого суттєвого не принесло. В тому числі щодо гіпотетичної "охоплючої" по відношенню до Курахівсько-Вугледарського виступу можливої операції", – повідомив оглядач.

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Саме тому, на його думку, від ранньої весни паралельно із напрацюваннями щодо стрімкого прориву на Курахове російське командування почало практичну реалізацію звичного для себе плану із фронтального та повільного витіснення ЗСУ із Курахівсько-Вугледарського плацдарму. Машовець нагадав про тривалі та кровопролитні бої за Мар'їнку, Новомихайлівку, Побєду, неодноразові спроби прорватися на Водяне на південь від Новомихайлівки, спорадичні спроби обійти Вугледар то зі сходу, то із заходу.

"Тобто, очевидно, перед командування УВ "Юг" противника була поставлена цілком конкретне й чітке завдання – ліквідувати український Курахівсько – Вугледарський плацдарм, небезпечно витягнутий у бік Володимирівки та Волновахи", – пояснив експерт.

Окупанти далекі від досягнення своїх цілей

Машовець зазначив, що наразі командування УВ "Юг" та "Восток" досить далекі від досягнення такого роду результатів:

прорватися на Курахове у ворога поки не виходить. Не вдається поки що навіть вийти на рубіж Гостре – Максимільянівка;

бої за Костянтинівку (ключовий пункт у північній частині плацдарму) обіцяють стати ще більш "затратними" для ворога, ніж навіть бої за Новомихайлівку;

Водяне для російських військ також залишається досить віддаленим. Темпи ворожого просування у бік Водяного та масштаби втрат навіть і близько не співмірні;

Навряд чи можна назвати видатним повторне захоплення Старомайорского та Урожайного, яке зайняло у ворога цілу зиму, весну та майже половину літа, і яке коштувало знекровлення 60-ї ОМСБр.

За оцінками Машовця, судячи з динаміки та основних тенденцій щодо розвитку ситуації на інших операційних напрямках, командуванню УВ "Юг" та "Восток", які діють на Курахівському та Времівському напрямках, навряд чи варто розраховувати на значне підсилення додатковими силами та засобами. Принаймні, найближчим часом. Доведеться обходитися власними силами, тобто вже зосередженими та розгорнутими у їхньому складі.

"При цьому, завдання щодо ліквідації Курахівсько-Вугледарського плацдарму ЗСУ з них також навряд чи знімуть. Тому пробувати атакувати та штурмувати вони, звісно, будуть. Цікаве інше – в якому розмаху та обсязі? Одна справа, коли у тебе – "безліміт" на додаткові сили та засоби, інша – коли доводиться діяти виключно "за рахунок внутрішніх резервів". Зовсім різні покажчики", – резюмував оглядач.

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