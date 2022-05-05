“Спроба зробити щось велике і гидке”: Арестович пояснив масовані ракетні удари російських окупантів

Радник голови ОПУ вважає, що атакою на українську залізничну інфраструктуру Росія проводить підготовку до ще одного великого наступу.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович пояснив причини масованих ракетних обстрілів, які упродовж двох останніх днів завдавали російські окупанти по інфраструктурі, яка забезпечує залізничні перевезення в Україні.

Про це він говорив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним

Арестович нагадав, що у середу, 4 травня, росіяни дуже активно завдавали удари крилатими ракетами по Миколаєву, по Дніпру та по Київській області.

"Вчора було аналогічно. Цілили по електропідстанціях, які забезпечують рух потягів залізницею. Зрозуміло чому - тому що бачать у поставках Заходу реальну загрозу і намагаються їх зірвати”, - зауважив він.

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За словами Олексія Арестовича, такі атаки бувають перед якоюсь великою військовою операцією, тому можна очікувати від російської армії нового етапу так званої “другої фази наступу”.

“Удари по інфраструктурі, причому стратегічного масштабу, можуть означати спробу зробити щось велике і гидке”, - наголосив він.

Нагадаємо, через ракетні обстріли низка поїздів рухається із затримкою.

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