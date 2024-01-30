Спроби наступу РФ на Куп'янському напрямку: ворог втратив десятки одиниць техніки – відео з поля бою

Окупаційні війська Росії на Куп’янському напрямку зосередили близько 44 тисяч бійців. Ворог підтягує резерви, аби поповнити втрати, яких окупанти зазнають під час бойових дій. Ворожа армія РФ втратила десятки одиниць техніки на Харківщині.

Відео опублікував блогер Денис Казанський.

"Результат чергового м'ясного штурму, внаслідок якого днями окупантам вдалося захопити руїни чергового села", - прокоментував він.

За підрахунками OSINT-аналітика Ендрю Перпетюа протягом 21-26 січня співвідношення втрат важкої бронетехніки РФ та України складає 139 до 33.

Нагадаємо, за даними аналітиків Deepstate, російські війська наступають на Куп'янському напрямку та нібито захопили Табаївку Харківської області.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, що війська РФ хочуть захопити Табаївку Харківської області, аби показати своєму диктаторові Путіну та росіянам хоч якусь "перемогу". За його словами, це село важко контролювати через його розташування. Він також спростував чутки про "взяття" окупантами Табаївки.Там зараз тривають бої. Ворог зазнає втрат як у живій силі, так і у техніці.

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