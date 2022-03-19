"Спроби піратства з боку Росії": ВМС України зреагували на нібито замінування моря

Це – чергова спроба РФ окупувати Чорне та Азовське моря, заявила українська сторона.

У ВМС Збройних сил України прокоментували ситуацію у північно-західній частині Чорного моря та повідомлення, які розповсюджує РФ у вигляді прибережних повідомлень.

Про це йдеться в повідомленні 19 березня.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ замінувала морські шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни. Зокрема, в документі капітана морського порту Сочі В‘ячеслава Румянцева стверджується, нібито українські ВМС встановили якірні міни на підходах до своїх портів Одеса, Очаків, Чорноморськ і Южне – але через шторм вони відірвалися і зараз становлять загрозу для судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

"Вказана морська ділянка є зоною відповідальності України і розповсюджувати відповідні повідомлення на цій ділянці, згідно з чинним міжнародним законодавством, має право виключно наша країна", – відповіли на це українські Військово-морські сили.

Там додали, що оповіщення забезпечується через станцію "НАВТЕКС Одеса", яка є єдиним легітимним інформаційним джерелом.

"Чергові спроби морського та інформаційного піратства на морі з боку РФ, яка розповсюджує дезінформацію через свої радіостанції "НАВТЕКС" є лише підтвердженням загально відомої та доведеної тези, що Росія є країною-окупантом, яка вкотре намагається окупувати не тільки сухопутну територію України а й акваторію Чорного і Азовського морів", – йдеться у повідомленні ВМС України.

Там також висловили подив апелюванням Росії до Гаазької конвенції 1907 року "Про встановлення підводних, автоматично детонувальних від дотику мін", яку РФ, "як і царська Росія", не підписала та не ратифікувала.

Нагадаємо, 18 березня заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич повідомив, що основні напрямки, звідки на територію України прилітають ворожі ракети – це Білорусь та Чорне море.