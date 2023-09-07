Спроби росіян захистити Кримський міст: у ВМС розповіли про дії окупантів

Речник ВМС ЗСУ наголосив, що "немає таких парканів, які ми не подолаємо".

Російські окупанти намагаються захистити Кримський міст, будуючи систему загороджень та посиливши охорону конструкції за допомогою суден.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Так, російські загарбники посилили охорону Кримського мосту. Для цього ворог залучив шість катерів та п'ять кораблів прикордонної служби ФСБ Росії.

"На півночі теж є, але концентрація найбільша з півдня, де вони очікують атак. Також вони (окупанти – ред.) будують систему загороджень – у першу чергу бонові загородження", – розповів Плетенчук.

Водночас речник ВМС ЗСУ наголосив, що "немає таких парканів, які ми не подолаємо".

До слова, військовий експерт Роман Світан висловив думку, що за допомогою самих лише безпілотників знищити Кримський міст не вдасться. Він також назвав зброю, яка здатна виконати таке завдання.

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