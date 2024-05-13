Спроби росіян захопити Вовчанськ: в ISW пояснили причетність Заходу до подій у місті

Росіяни намагаються оточити місто, наближаючись до нього з різних боків.

Наступ Збройних сил Російської Федерації на Вовчанськ у Харківській області є наслідком "мовчазної політики" Заходу щодо неможливості використання ЗСУ наданих систем для ударів по військових цілях у РФ.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті.

"Російські наступальні зусилля із захоплення Вовчанська значною мірою є наслідком мовчазної політики Заходу про те, що українські сили не можуть використовувати надані Заходом системи для ударів по законних військових цілях у Росії", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що противник намагається оточити Вовчанськ, він наближається до міста через Бугруватку, Старицю й Ізбицьке та через Вовчанські Хутори. Зокрема, в разі захоплення будь-якого з цих населених пунктів, ворог може перерізати українські наземні лінії звʼязку до Вовчанська.

Окупанти частіше обстрілюють мости через прилеглі водойми, аби ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів. За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, Вовчанськ — став основним російським ударом на північному Харківському напрямку, ворог хоче обійти населений пункт з південного заходу й півдня. Він наголосив, що росіяни отримали "багато можливостей" через близькість Вовчанська до кордону з РФ, зокрема, противник може здійснювати операції обмеженими силами й засобами для досягнення конкретного результату, може забезпечити контроль та вогневу підтримку без переміщення артилерії, швидко доправляти пальне й зброю на передову.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що на Харківському напрямку оперативна ситуація залишається складною та динамічно змінюється. Сили оборони продовжують відсіч збройної агресії Російської Федерації. Тривають бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами.

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