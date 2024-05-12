Спробують атакувати Харків: ветеран війни розповів, за яких умов росіяни можуть оточити місто

Майор запасу НГУ припустив, як у подальшому може розвиватись ситуація на Харківщині.

Є ймовірність того, що окупанти атакуватимуть Харків, але іншим чином, ніж Бахмут і Авдіївку. Вони можуть спробувати певним чином оточити місто, створити блокаду, бо в інший спосіб вуличні бої в Харкові можуть тривати декілька років.

Про це сказав майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Можна припустити, що окупанти спробують атакувати Харків, але не "в лоб". Не один місяць вони приблизно такою ж кількістю людей намагалися взяти Бахмут і Авдіївку. Коли йдеться про Хакрів, це зробити трохи складніше. Однак вони можуть спробувати певним чином оточити місто, створити таку блокаду, бо в інший спосіб вуличні бої в Харкові можуть тривати декілька років", - зазначив Гетьман.

На його думку, є ймовірність, що росіяни хочуть створити там певний плацдарм, адже щоб захопити таке місто як Харків, їм потрібно більше збройних сил, ніж у них зараз є на цьому напрямку.

"Кількістю наявних сил і засобів вони не зможуть захопити. Але якщо росіяни підсиляться, то зможуть спробувати це зробити. Загалом зараз на Сумському і Харківському напрямках угруповання росіян складає близько 70 тис. особового складу. Вони можуть робити такі невеличкі наступальні дії, десь просуватися. Але про Харків не йдеться. Навіщо вони це роблять? Цілком можливо, що росіяни хочуть створити певний плацдарм. В них планується мобілізація, і вже мобілізовано понад 120 тис. осіб, які можуть бути туди направлені", - додав він.

Нагадаємо, командир ЗСУ заявив, що біля Вовчанська на Харківщині не було належних укріплень, а деякі бійці 125 бригади ТРО нібито залишили позиції. У самій бригаді такі твердження назвали "вкрапленнями відвертої ІПСО".

Тим часом офіційної інформації про захоплення Вовчанська на Харківщині немає. Там тривають постійні обстріли та бої.

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