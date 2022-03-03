Спрямовують вогонь та провокують: СБУ розповіла про диверсантів та зрадників, які допомагають окупантам у різних містах України

Правоохоронці затримали кілька чиновників із міських рад.
Служба безпеки України по всій країні затримує зрадників та диверсантів, які влаштовують на нашій землі провокації та допомагають російським окупантам.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
В Івано-Франківську правоохоронці затримали коригувальника вогню, який навів удар кремлівського "Калібру" на місцевий аеродром. Злочинець прибув в Україну за день до того, як почалася війна та розмістився поряд з аеропортом.
“А напередодні ракетно-бомбового удару РФ передав ворогу інформацію про місцезнаходження об’єкта. Внаслідок бомбардування інфраструктура аеропорту була зруйнована, про що диверсант відзвітував окупантам. СБУ затримала диверсанта у момент корегування іншого стратегічного об’єкта”, — розповіли в СБУ.
У Києві Служба безпеки України нейтралізувала диверсійну групу, яка збирала дані щодо розміщення у столиці військових частин.
У Запоріжжі ж затримали місцевого мешканця, який за грошову винагороду погодився допомогти ворогові. Зрадник фотографував зміцнення військових об'єктів та відправляв російським кураторам.
А на Луганщині СБУ викрила зрадників, які були чиновниками в місцевих органах влади.
“Наші слідчі розслідують державну зраду керівників Марківської та Міловської об’єднаних територіальних громад Луганської області, що перейшли на бік ворога. Вони закликали місцевих мешканців не чинити спротив російським окупантам та сприяли воєнній агресії проти України”, — додали у відомстві.
Ще двох зрадників викрили у місті Сміла Черкаської області. Злочинці, які перебували на посадах у міській раді, хотіли перейти на бік ворога та допомогти їм поширити “російський світ”. У результаті їх затримали. Зрадникам загрожує 15 років ув'язнення.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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