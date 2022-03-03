Спрямовують вогонь та провокують: СБУ розповіла про диверсантів та зрадників, які допомагають окупантам у різних містах України

Спрямовують вогонь та провокують: СБУ розповіла про диверсантів та зрадників, які допомагають окупантам у різних містах України

Правоохоронці затримали кілька чиновників із міських рад.

Служба безпеки України по всій країні затримує зрадників та диверсантів, які влаштовують на нашій землі провокації та допомагають російським окупантам.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

В Івано-Франківську правоохоронці затримали коригувальника вогню, який навів удар кремлівського "Калібру" на місцевий аеродром. Злочинець прибув в Україну за день до того, як почалася війна та розмістився поряд з аеропортом.

“А напередодні ракетно-бомбового удару РФ передав ворогу інформацію про місцезнаходження об’єкта. Внаслідок бомбардування інфраструктура аеропорту була зруйнована, про що диверсант відзвітував окупантам. СБУ затримала диверсанта у момент корегування іншого стратегічного об’єкта”, — розповіли в СБУ.

У Києві Служба безпеки України нейтралізувала диверсійну групу, яка збирала дані щодо розміщення у столиці військових частин.

У Запоріжжі ж затримали місцевого мешканця, який за грошову винагороду погодився допомогти ворогові. Зрадник фотографував зміцнення військових об'єктів та відправляв російським кураторам.

А на Луганщині СБУ викрила зрадників, які були чиновниками в місцевих органах влади.

“Наші слідчі розслідують державну зраду керівників Марківської та Міловської об’єднаних територіальних громад Луганської області, що перейшли на бік ворога. Вони закликали місцевих мешканців не чинити спротив російським окупантам та сприяли воєнній агресії проти України”, — додали у відомстві.

Ще двох зрадників викрили у місті Сміла Черкаської області. Злочинці, які перебували на посадах у міській раді, хотіли перейти на бік ворога та допомогти їм поширити “російський світ”. У результаті їх затримали. Зрадникам загрожує 15 років ув'язнення.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: