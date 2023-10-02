"Спрямували незвичним шляхом": Гуменюк розповіла деталі про нічну атаку дронів

За ніч ворог застосував 18 КАБів, які були спрямовані на цивільну інфраструктуру та житлові райони.

Вночі проти 2 жовтня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Сили оборони збили чотири безпілотники, однак є і влучання. "Шахеди" запускали з південно-східного напрямку, однак маршрут був не зовсім звичним.

Про це в етері національного телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

З її слів, російські загарбники застосували, зокрема, 18 керованих авіабомб.

"Ніч була знову неспокійною. Ворог застосовував і дронові атаки, і використовував тактичну авіацію. Це знову спрямування на цивільну інфраструктуру, на житлові райони. Пошкоджено і лікарню, і об'єкти кричної інфраструктури", - сказала Гуменюк.

Атака дронів вночі була не масована, ймовірно, окупанти хотіли розвідати, де стоїть українська протиповітряна оборона.

"Випускали з південно-східного напрямку, з Азовського узбережжя. Спрямували їх не зовсім звичним маршрутом. В основному через Херсонщину, але очевидне було спрямування на Криворіжжя. Там три дрони знищені, і один знищений на Херсонщині, але є і влучання в одне з промислових підприємств. Вдарили дрони і на Херсонщині. Знов пошкоджено суто цивільну інфраструктуру − заводи сільськогосподарського підприємства", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, повітряна тривога у регіонах Україна в ніч проти 2 жовтня була оголошена близько 22:00. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про старт групи безпілотників ЗС РФ, які загрожували Миколаївській області, за кілька годин повідомили про загрозу для Херсонщини, Дніпропетровщини та низки інших областей.

Протягом кількох годин моніторингові канали інформували про особливості просування безпілотників. Спершу вони прямували у південному напрямку. Пізніше, близько 1:45, їх зафіксували над Дніпропетровською областю — над Кривим Рогом.

Близько 2:00 стало відомо про вибухи у Кривому Розі. Повітряну тривогу у регіоні скасували за 50 хв.

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