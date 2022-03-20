Спустили штани та покарали лозиною: на Дніпропетровщині рятувальники піймали палія трави (фото)

Ані звернення рятувальників, ані величезні штрафи людей не лякають.

На Дніпропетровщині рятувальники піймали палія трави, спустили йому штани та покарали лозиною.

Начальник ГУ ДСНС області Андрій Кульбач пояснив, що їм вже урвався терпець.

"Три дні поспіль, двічі на день, в одному і тому ж місці ліквідували пожежі в екосистемах поблизу житлових будинків. Поки одного з "небайдужих" громадян та не впіймали", - розповів він.

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Кульбач додав, що ані звернення рятувальників, ані величезні штрафи людей не лякають.

"Тож вирішили, що лозина трішки допоможе в навчанні правил пожежної безпеки. Зупиніться, шановні палії! Адже на його місці завтра будете ви", - наголосив він.

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