"Спустіться в підвал": у новорічну ніч у Бєлгородському районі РФ стався "бавовна" (фото)

У російських пабліках повідомляють про обстріл Бєлгорода та Бєлгородського району у новорічну ніч.

Російський губернатор В'ячеслав Гладков підтвердив роботу ППО над Бєлгородом та Бєлгородським районом.

«Збито 4 снаряди РСЗВ. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У селі Нова Нелідовка вибито вікна у чотирьох приватних домоволодіннях. Подомовий обхід території продовжується», — повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

Також для росіян Новий рік розпочався із "святкових" привітань від РСНС. «Спустіться у підвал», — йшлося у повідомленні.

Жителям Шебекіно надходять СМС оповіщення від РСНС про обстріл.

Один з уламків потрапив на проїжджу частину.

Внаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно потерпілих немає.

«Є пошкодження у 2 приватних домоволодіннях – вибиті вікна, пошкоджені двері та фасади. Також пошкоджено газопостачання. Аварійні та оперативні служби перебувають на місці та усувають наслідки», – повідомив губернатор.

Фото: із соцмереж

Також у Дубовому було чути "бавовну". «Дуже схожі на салют. Дуже дивно», — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в Бєлгородській області РФ сталася потужна пожежа на електропідстанції. Шебекіно виявився повністю знеструмленим.

Раніше в Бєлгороді знову трапився "бавовна": були пошкоджені автомобілі, у багатоповерхівках вилетіли шибки. За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, стало відомо про чотирьох постраждалих.

Зауважимо, що у Бєлгородській області споруджують протитанкові споруди на кордоні з Україною. Мовляв, "роботи проводяться відповідно до раніше затвердженого графіка".

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