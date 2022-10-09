Спустошує білоруські склади та веде переговори з третіми країнами: де РФ шукає ресурси на війну

Так, з Білорусі до Росії найближчим часом перекинуть 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Путінський режим робить все можливе для пошуку додаткових ресурсів для ведення війни.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 9 вересня.

Наразі РФ веде переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

Іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали Білорусі. Найближчим часом сплановано переміщення на територію Росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Російський "лендліз" Україні

Не дивно, що у росіян немає чим воювати - трофейна російська техніка зараз становить значну частку військового озброєння України, повідомили у британській розвідці.

ЗСУ від початку війни захопили понад 400 трофейних танків та практично тисячу бронемашин різного типу, розповів командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі.

Фактор Білорусі

Українська розвідка вважає, що Путін намагається втягнути білорусів у війну проти України. Біля українського кордонну перебуває 6 білоруських батальйонів.

8 жовтня у Білорусі звинуватили Україну в підготовці нібито удару по території РБ. В Україні ж наголосили, що це - може бути частиною російського плану з організації провокацій.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Росія змінила свою ядерну риторику на загрозу нападу на Україну з території Білорусі.