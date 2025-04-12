"Спи спокійно, друже": у мережі з'явились фото загиблого пілота F-16

Павло Іванов / Фото: Влада і Костянтин Ліберови

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Йому було 26 років.

Знімками загиблого Павла Іванова опублікували відомі українські фотографи Влада і Костянтин Ліберови на своїй сторінці в Instagram.

«Спи спокійно, друже. Дякую за захист. Дякую за небо. Найболісніше — памʼятаю, як ти радів, коли дізнався, що поїдеш вчитись на f-16. Всі раділи. Все це дуже і дуже боляче», — йдеться у підписі до фото.

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Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов. Фото: Влада і Костянтин Ліберови Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов. Фото: Влада і Костянтин Ліберови Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов. Фото: Влада і Костянтин Ліберови Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов. Фото: Влада і Костянтин Ліберови

Нагадаємо, 12 квітня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про смерть молодого пілота F-16.

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