Срібний хрест Магістра: командир 2-ї Галицької бригади розповів, за що отримав нагороду (відео)

За успішні операції командир взводу отримав три нагороди від президента та срібний хрест від головнокомандувача Збройних сил України.

Командир взводу 2-ї Галицької бригади Богдан на псевдо Магістр є ветераном АТО. З перших днів повномасштабної війни він знову боронить Україну. Військовий брав участь у боях під Авдіївкою, в обороні Новокалинового, Сторожового та Благодатного.

Історію нацгвардійця з позивним Магістр розповіли у 2-й Галицькій бригаді НГУ.

Свій псевдонім Богдан отримав не випадково. До війни військовий встиг отримати дві освіти – економічну та юридичну, а з березня 2023 року командує взводом 2-ї Галицької бригади НГУ.

На одному з напрямків взвод Магістра отримав завдання – евакуювати оточені росіянами позиції вісьмох поранених побратимів, серед яких є важкі "трьохсоті".

Трьом бійцям зі взводу Магістра вдалося прорватися до оточених позицій і знищити ворога. Але за 15 хвилин росіяни почали штурм – ворогів було вчетверо більше.

Магістр з гордістю розповідає про своїх підлеглих, каже, що вони б'ються наче леви навіть у найважчих ситуаціях.

"У нас закінчувалися набої. Перші наскоки ворожої піхоти вдалося стримати завдяки ящику гранат, який виявився поруч. Згодом побратими піднесли БК. Ми відбивалися годину. Потім закріпились і змогли евакуювати оточену позицію. Після цього взвод гвардійців 2 Галицької бригади тримав там оборону ще три доби", – розповів Магістр.

Він додав, що в тих боях загалом було знищено 150 окупантів. Усіх поранених бійців попри щільний вогонь артилерії ворога вдалося евакуювати.

За успішні операції командир взводу отримав три нагороди від президента та срібний хрест від головнокомандувача Збройних сил України.

Нагадаємо, того часу, як росіяни "намотують своїх на гусениці", українці витягують побратимів із найскладніших колотнеч. Український військовослужбовець ЗСУ Дмитро потрапив у засідку, але залишився живим завдяки рішучим діям побратимів. Він отримав п'ять кульових поранень і був врятований бійцями 47-ї окремої механізованої бригади.

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