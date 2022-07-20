США більше занепокоєні витратою ракет до HIMARS, ніж кількістю переданих установок – Міллі

Сполучені Штати більше турбує не кількість установок HIMARS, які передають Україні, а витрата Україною боєприпасів до них.

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, наводить його слова журналіст Foreign Policy Джек Детч.

"США уважно стежать за витратою Україною боєприпасів HIMARS, що викликає більшу стурбованість, ніж кількість пускових установок", – зазначив Міллі.

Раніше генерал Міллі повідомив, з якою швидкістю HIMARS надходять до України.

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