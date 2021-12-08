США цього тижня доставлять останню партію військової допомоги Україні

Вантаж допомоги складатиметься зі стрілецької зброї та боєприпасів.

У Пентагоні повідомили, що цього тижня відправлять Україні останню партію військової допомоги, яку заплановано на цей рік відповідно до контракту.

Про це розповів під час брифінгу прессекретар Пентагону Джон Ф. Кірбі.

У Міністерстві оборони США зазначили, що цього тижня завершується контракт на 2021 рік щодо постачання озброєння Україні. Вантаж допомоги, за словами речника Пентагону, складатиметься зі стрілецької зброї та боєприпасів.

Варто зазначити, 10 та 18 жовтня до України вже було доставлено дві партії вантажу, третю - доправили 22 жовтня.

Нагадаємо, раніше США збільшили військову допомогу Україні на 2022 рік.

Як повідомляли раніше, міністр оборони Олексій Резніков під час свого візиту до Вашингтона у листопаді звернувся до США з проханням надати якнашвидше Україні озброєння, яке до цього Америка нашій державі ніколи не направляла.

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