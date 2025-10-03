США дадуть Києву нові розвіддані для ударів по РФ: що це змінить

ЗСУ / © Associated Press

У США погодили передавання Києву розвідданих, які дозволять завдавати ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі РФ, розташованій далеко від кордону. Це рішення може змінити перебіг війни.

Про це пише видання FT.

«Оскільки дальність польоту цих ракет становить близько 2400 кілометрів, Київ матиме в своєму розпорядженні одну з найуспішніших в Америці систем бойової зброї, здатну досягти Москви з будь-якої точки України», — зазначає оглядач видання Майкл Еванс.

«Путін залежить від продажу нафти і природного газу таким країнам, як Китай, Індія і Туреччина, щоб фінансувати війну з Україною. І рішення Трампа надати Києву розвіддані для контролю за російською енергетичною інфраструктурою стане серйозним ударом для Москви і може переконати Путіна шукати мирне врегулювання, щоб врятувати свою військову економіку від краху», — вважає Еванс.

Нагадаємо, Вашингтон уже давно ділиться із Києвом розвідданими. Проте новий розвиток подій полегшить Україні завдання ударів по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та іншій інфраструктурі з метою позбавити Кремль доходів і нафти.

За даними WSJ, США також звернулися до союзників з НАТО з проханням надати Україні таку ж підтримку. Раніше Дональд Трамп закликав європейські країни повністю відмовитися від купівлі російської нафти, роблячи це умовою для запровадження його адміністрацією жорсткіших санкцій щодо РФ.

Рішення надати Україні додаткові розвіддані було погоджено незадовго до того, як Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, що, на його думку, «Україна за підтримки Євросоюзу здатна боротися та повернути всю свою територію в колишніх кордонах.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада «ретельно аналізує» заяви США про можливі постачання Tomahawk і ставить питання, хто саме здійснюватиме наведення цих ракет.

Водночас у Європі крок Вашингтона привітали. Німеччина вже інвестувала $350 млн у розвиток українських виробничих потужностей для створення власних далекобійних можливостей.