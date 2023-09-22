США дадуть Україні додаткові засоби ППО, але їх не вистачить, аби закрити небо – Данілов

Сполучені Штати нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, але цього все ж недостатньо, аби щільно закрити українське небо.

Про це в інтерв’ю "Українському Радіо" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи результати зустрічі президента Володимира Зеленського з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном.

За словами Данілова, "всі, хто долучений до цього питання, працюють 24 години на добу, аби його вирішити".

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"Як тільки надходять повідомлення, що йде атака, 100% всіх засобів ураження, які є в наших Збройних сил, у нашого сектора безпеки й оборони, одразу стають на цілодобове чергування. Але у нас все ще недостатньо засобів протиповітряної оборони, щоб ми могли щільно закрити всю територію нашої країни, щоб жоден "шахед" та жодна ракета не вражали ті об'єкти, на які вони націлені. І сьогодні президент працює над одним з головних питань — це протиповітряна оборона і засоби ураження саме від ракет для нашої інфраструктури. Тому що ми наближаємося до зимового періоду, коли зниження температури буде мати важливе значення для життя наших людей, аби вони жили більш-менш в придатних умовах", - зазначив секретар РНБО.

За словами Данілова, ми розуміємо всі ці виклики, і росіяни так само розуміють, що питання атаки на наші енергетичні об'єкти, на нашу інфраструктуру для них є в пріоритеті.

Питання ППО для України було одним з головних під час зустрічі Володимира Зеленського з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном. Коментуючи результати перемовин, секретар РНБО зазначив, що "новини обов'язково будуть".

"Додаткова протиповітряна оборона буде постачатися на територію нашої країни. Це обов'язково буде. Чи буде це достатньо для того, щоб ми закрили всю територію нашої країни? На жаль, я сьогодні можу сказати, що ще ні. І тому наш президент, наші амбасадори, які перебувають на території країн-партнерів, всі, хто долучений до цього питання, працюють 24 години на добу для того, щоб закрити це питання. Але воно не просте. У нас велика територія нашої країни — 603 тисячі квадратних кілометрів, які треба щільно закрити. Я називаю територію, включно з Кримом, який обов'язково повернеться додому, включно з тими територіями, які на сьогодні є тимчасово окупованими", — каже він.

За словами Данілова, "в кожному пакеті, який виділяється Сполученими Штатами, є частина протиповітряної оборони. Втім це не лише безпосередньо комплекси, які здійснюють ураження, але й ракети, якими треба здійснювати ураження. І тому у нас майже не було таких речей, коли б Сполучені Штати у своїх пакетах не надавали безпосередньо допомогу саме з протиповітряної оборони".

Нагадаємо, президент США Джо Байден сказав Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати вперше нададуть Україні невелику кількість ракет далекого радіусу дії ATACMS.

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