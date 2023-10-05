США дають контрнаступу ЗСУ 6-8 тижнів: експерт спрогнозував подальший сценарій

США дають контрнаступу ЗСУ орієнтовно 6-8 тижнів, допоки погода сприятиме проводити штурми. Впродовж цього періоду Америка хоче побачити результати від Сил оборони.

Про це повідомив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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На його думку, така вимога від США не що інше, як тиск на українські військові сили.

"Кірбі (координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі - ред.) розповів, що погода, яка сприятиме наступально-штурмовим діям, в Україні зберігатиметься ще протягом 6-8 тижнів. Це приблизно від 1,5-2 місяців. Тобто до кінця осені США чекають від нас, що Україна матиме успіхи та просунеться в контрнаступі. За поточних умов, що ми не отримуємо зараз додаткові пакети допомоги, мається на увазі збільшення артилерії, важкої техніки, авіаційної підтримки. Це можна сприймати не інакше, як тиск", - вважає експерт.

За його словами, головним завдання зараз для України є виснаження ворога: знищення особового складу, техніки та зброї.

"Наш вихід - це інноваційність, креативність та перемога саме у застосуванні зброї. Знищення ворога, але не числом. Інші виклики - Росія готується інтенсифікувати бойові дії на сході. Це видно, як вони б'ють по нашим мостовим переправам та переходам через річку Оскіл. Туди прибуває прикріплення. Нам треба виснажувати, знищувати ворога, знищувати якомога більше техніки противника, сил та засобів", - підкреслив він.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky TG24 розповів про складнощі контрнаступу ЗСУ.

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