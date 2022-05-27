США домовляються з Україною про обмеження використання їхньої зброї проти РФ - Reuters

США домовляються з Україною про обмеження використання їхньої зброї проти РФ - Reuters

Вашингтон проводить з Києвом переговори про обмеження використання їхньої зброї проти РФ. Штати побоюються, що Україна може завдавати ударів вглиб території РФ, що призведе до ескалації.

Закулісні дискусії є надзвичайно делікатними, і тому не афішуються.

Про це пише Reuters.

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Проте жодних явних географічних обмежень щодо використання зброї немає.

"У нас є побоювання з приводу ескалації конфлікту, але ми, як і раніше, не хочемо встановлювати географічні обмеження або надто сильно зв'язувати їм руки тим, що ми їм даємо", - заявило одне із трьох джерел видання.

Офіційні особи також кажуть, що в адміністрації Байдена розглядають передавання Україні високомобільних систем РСЗВ M142 HIMARS, які, залежно від ракети, можуть стріляти на сотні кілометрів.

Друге джерело серед офіційних осіб США заявило, що Вашингтон і Київ досягли розуміння щодо використання певних західних систем озброєння.

У РФ одразу заявляли, що постачання Україні зброї, здатної вражати російську територію, стане "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".

Як повідомлялося раніше, у Російській Федерації заявляють про необхідність посилити безпеку в районах, що межують з Україною. У Кремлі заявляють, що з території сусідньої України нібито неодноразово обстрілювали російську Бєлгородську область.

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