США допомагають Україні бити по енергетичних об’єктах Росії — FT
Видання пише, що американська розвідка тісно залучена до планування ударів по Росії.
США надають Україні розвіддані для ракетних ударів по стратегічних об’єктах у глибині Росії — по нафтопереробних заводах, трубопроводах та електростанціях. Це дозволяє Україні завдавати ударів по енергетиці Путіна — глибше, сильніше і точніше, ніж будь-коли раніше.
Про це пише Financial Times.
«Американська розвідка допомагає Києву в плануванні маршрутів, висоти, часу та ухваленні рішень щодо місій, що дає змогу українським безпілотникам дальньої дії, призначеним для одноразових атак, ухилятися від російської протиповітряної оборони», — зазначають журналісти.
Джерела видання також повідомили, що «США визначили пріоритетні цілі для українців». Один із них назвав українські безпілотники «інструментом» Вашингтона для підриву російської економіки і підштовхування Путіна до врегулювання.
Нагадаємо, спеціальний посланець президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп нібіто дозволив Україні завдавати ударів по території вглиб Росії.
США наразі вирішують, чи можна надати Києву ракети дальнього радіуса дії.
Президент України Володимир Зеленський у вересні просив Дональда Трампа надати Києву далекобійні ракети «Томагавк» для ударів по Росії.
Відомо, що наразі США розглядають питання про постачання Києву цих ракет. Дальність «Томагавків» становить 2 500 км, що достатньо для удару по Москві. Ракети «Томагавк» перевищують показники будь-якої іншої зброї, яку Україна отримувала від партнерів.
Україна також розробила власну ракету «Фламінго», але вона на ранній стадії виробництва.