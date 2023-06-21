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США допоможуть Україні замороженими активами росіян: у Раді пояснили нюанси

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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США допоможуть Україні замороженими активами росіян: у Раді пояснили нюанси

США допоможе Україні замороженими активами росіян / Фото: Associated Press

Документ дасть можливість президенту США конфісковувати і передавати кошти та активи РФ в США на користь України.

У конгресі Сполучених штатів Америки підготували безпрецедентний законопроект щодо замороження, конфіскації та передавання Україні коштів Росії.

Про це повідомив Голова Комітету зовнішньої політики Олександр Мережко.
 
За його словами, раніше йшлося про можливість замороження російських активів, проте наразі для України більш важливим є питання конфіскації цих активів.

"Документ дасть можливість президенту США конфісковувати і передавати кошти та активи РФ в США на користь України. Наприклад, кошти російського центробанку, а також інші суверенні або державні кошти Росії. Візування акту представниками обох політичних сил Конгресу свідчить про широку двопартійну підтримку України у Парламенті США". - розповіли у Раді.

Нагадаємо, у четвер, 15 червня, у Конгресі США представили законопроєкт, який дозволить використовувати заморожені активи Росії для допомоги Україні.

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Дата публікації
Перегляди
699
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