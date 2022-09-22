США доправляють чергову партію боєприпасів до України військово-транспортним літаком Boeing C-17

Допомога прямує на борту Boeing C-17 Globemaster III.
Україна отрумає боєприпаси зі США.
Про це повідомило Міністерство оборони Америки.
"Льотчики з бази ВПС Дувра штату Делавер завантажують пакети боєприпасів, що прямують до України, на C-17 Globemaster III у межах місії з надання допомоги і безпеки", - зазначено в повідомленні.
.@USAirForce airmen assigned to Dover Air Force Base, Del., load munition packages bound for Ukraine onto a C-17 Globemaster III during a security assistance mission.— Department of Defense (@DeptofDefense) September 22, 2022
Boeing C-17 Globemaster III (Боїнг C-17 "Глоубмайстер" III) - американський військово-транспортний літак, що доправить боєприпаси.
Нагадаємо, Жданов розповів, як Росія може отримувати зброю через Північну Корею.
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