США доправляють чергову партію боєприпасів до України військово-транспортним літаком Boeing C-17

Україна отрумає боєприпаси зі США.

Про це повідомило Міністерство оборони Америки.

"Льотчики з бази ВПС Дувра штату Делавер завантажують пакети боєприпасів, що прямують до України, на C-17 Globemaster III у межах місії з надання допомоги і безпеки", - зазначено в повідомленні.

.@USAirForce airmen assigned to Dover Air Force Base, Del., load munition packages bound for Ukraine onto a C-17 Globemaster III during a security assistance mission. — Department of Defense (@DeptofDefense) September 22, 2022

Boeing C-17 Globemaster III (Боїнг C-17 "Глоубмайстер" III) - американський військово-транспортний літак, що доправить боєприпаси.

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