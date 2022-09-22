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США доправляють чергову партію боєприпасів до України військово-транспортним літаком Boeing C-17

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США доправляють чергову партію боєприпасів до України військово-транспортним літаком Boeing C-17

Фото: Міністерство оборони США

Допомога прямує на борту Boeing C-17 Globemaster III.

Україна отрумає боєприпаси зі США.

Про це повідомило Міністерство оборони Америки.

"Льотчики з бази ВПС Дувра штату Делавер завантажують пакети боєприпасів, що прямують до України, на C-17 Globemaster III у межах місії з надання допомоги і безпеки", - зазначено в повідомленні.

Boeing C-17 Globemaster III (Боїнг C-17 "Глоубмайстер" III) - американський військово-транспортний літак, що доправить боєприпаси.

Нагадаємо, Жданов розповів, як Росія може отримувати зброю через Північну Корею.

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Дата публікації
Перегляди
1399
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