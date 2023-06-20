США дронами доставлятимуть "заражених комарів": у Росії розповіли про "біологічну зброю" (відео)

Пропагандистська машина Росії продовжує видавати перли про високотехнологічну та біологічну зброю, яку США намаються випробувати проти армії РФ. Цього разу доповідали про "заражених комарів на дронах".

Так, командувач військ радіаційного та біологічного захисту ЗС РФ заявив про нову біологічну зброю американців – "бойових комарів", яких дронами можуть доставляти до місць скупчення російських загарбників в Україні. За його словами, таким чином США планують заразити російських окупантів лихоманкою західного Нілу та малярією, щоб їх знешкодити.

"Проведені США дослідження… переносники носять виражений військово-прикладний характер, під час яких ведеться пошук оптимальних умов, за яких досягається найбільша ефективність застосування інфіковано-кровососних комах і кліщів. При цьому як полігон для відпрацювання можливих сценаріїв, США прагнуть використовувати території інших держав. Про високий технічний рівень готовності США до застосування інфікованих переносників свідчить патентний безпілотно-літальний апарат, призначений для поширення в повітрі заражених комарів. Відповідно до опису, безпілотник повинен доставляти до заданого району контейнер та вивільняти їх. Під час укусу комарі здатні інфікувати військовослужбовців небезпечною інфекцією, наприклад, як малярія… Заражений військовослужбовець не здатний виконати поставлене перед ним бойове завдання", - прозвітували у РФ про "секретні" розробки американців.

У Росії знову згадали про "біологічну зброю" – "заражені американські комарі будуть атакувати солдат"

Нагадаємо, в Росії знову масово отруїлися люди.

Читайте також: