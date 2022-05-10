США готові надати Україні всі необхідні можливості для протидії РФ - очільник Пентагону

Міністр оборони США поговорив з міністром оборони України.

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це голова Пентагону повідомив у Twitter.

"Обговорив зі своїм колегою Олексієм Резніковим потреби українських військових. Я ще раз підтвердив нашу стійку підтримку в передачі Україні необхідних можливостей для протидії російській агресії", – написав Остін.

Earlier this morning, I spoke with my counterpart @oleksiireznikov to discuss Ukraine’s evolving military requirements. I was sure to reiterate our enduring support for providing Ukraine the capabilities it needs to counter Russian aggression. pic.twitter.com/j7Zkgm8qPU — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 9, 2022

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, у межах якого – збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.

Нагадаємо, російській армії, яка має великі втрати після широкомасштабного вторгнення до України, важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів.

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