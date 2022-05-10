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США готові надати Україні всі необхідні можливості для протидії РФ - очільник Пентагону

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США готові надати Україні всі необхідні можливості для протидії РФ - очільник Пентагону

Фото: Офіс Президента України

Міністр оборони США поговорив з міністром оборони України.

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це голова Пентагону повідомив у Twitter.  

"Обговорив зі своїм колегою Олексієм Резніковим потреби українських військових. Я ще раз підтвердив нашу стійку підтримку в передачі Україні необхідних можливостей для протидії російській агресії", – написав Остін.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, у межах якого – збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.

Нагадаємо, російській армії, яка має великі втрати після широкомасштабного вторгнення до України, важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів. 

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