США готові застосувати військову силу проти Росії за потреби - ексдиректор ЦРУ

США повинні дати зрозуміти Росії, що готові застосовувати військову силу проти неї в разі потреби. Єдине, що розуміє Путін – мова сили.

Про це розповів директор ЦРУ (2009–2011), міністр оборони США (2011-2013) голова Panetta Institute for Public Policy Леон Панетта в інтерв’ю LIGA.net.

Панетта наголосив, що необхідно чітко дати зрозуміти Путіну, що за жодних обставин ми не дозволимо Росії досягнути успіху в Україні.

"Хотілося б, щоб він був готовий вести переговори, розумів мову дипломатії. Щоб він зрозумів, що не переможе. Але це не про нього. Путін є Путін. Маємо це теж розуміти. Ми повинні далі використовувати силу, щоб мати з ним справу.Маємо дати йому чітко зрозуміти, що за жодних обставин не дозволимо Росії досягти успіху в Україні. Це означає надання Києву передової зброї, можливості бити по цілях у Росії – щоб знищувати дрони й ракети ще до атак ними по українській землі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, директор ЦРУ заявив, що потрібно дати Україні еквівалент "Залізного купола", який використовує Ізраїль.

"Ми допомогли ізраїльтянам збудувати купол. Вони здатні збити зараз понад 90% ракет, які недавно летіли з Ірану та інших країн. Київ повинен мати таку ж здатність. Ціль – дати Україні можливість повернути собі ініціативу у війні", - йдеться в повідомленні.

Водночас директор ЗСУ застеріг РФ високою ціною у разі застосування ядерної зброї.

"Путін не просто тиран, а хуліган. Він погрожує всім і завжди так робив. Але якби він наважився застосувати ядерну зброю проти України чи, тим більше, проти НАТО, то заплатив би дуже високу ціну. Я не впевнений, що він готовий її платити. Ніхто заздалегідь не скаже, яку саме: Путіну не слід знати, що Штати і НАТО зроблять у відповідь. Однак США дали зрозуміти, що мають плани на різні версії розвитку подій", - додав він.

Раніше ексголова ЦРУ назвав умови, які визначають перемогу України у війні.

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