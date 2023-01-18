США готують найбільший пакет військової допомоги для України: чи будуть танки — CNN

Американські чиновники вважають, що ЗСУ буде складно експлуатувати та обслуговувати танк Abrams, який відрізняється від британських та німецьких танків.

Найближчими днями США оголосять про один із найбільших пакетів військової допомоги Україні, але Вашингтон поки що не передаватиме танки Abrams.

Про це повідомляє СNN з посиланням на двох обізнаних американських чиновників.

Наразі жоден офіційний представник США не повідомив, що адміністрація Білого дому передумає та відправить до України американські танки.

Хоча американські чиновники публічно підтримують рішення союзників передати Україні танки.

Як відомо, Велика Британія оголосила про постачання роти танків Challenger 2 в Україну, а Польща чекає на дозвіл Берліна, щоб експортувати свої танки Leopard німецького виробництва.

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У Пентагоні пояснюють, що це рішення не пов'язане з побоюванням ескалації з Росією чи ризиками потрапляння американського озброєння до рук російських окупантів. Занепокоєння американців викликає те, наскільки складно експлуатувати та обслуговувати танк Abrams і чи підійде 70-тонний танк українським силам.

Експерти також попередили, що надто багато різних танків лише погіршить здатність України їх утримувати, оскільки британський Challenger — це зовсім інша система, ніж вироблений в США Abrams, так само він відрізняється від німецьких танків Leopard.

Нагадаємо, найбільший на сьогодні пакет військової допомоги США було оголошено на початку січня. Він склав понад 3 мільярди доларів і включав першу поставку бойових машин піхоти Bradley. Попередній найбільший пакет становив 1,85 мільярда доларів і був оголошений наприкінці грудня.

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